Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера — мужской и женский.

Трамп Wspolnotapolska.org.pl

«Разница между нашим движением и силами, с которыми мы боремся, не может быть более очевидной. Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы же верим в существование двух гендеров — есть мужчины и женщины. Два гендера», — отметил Трамп во время выступления на студенческой конференции во Флориде.

Он также заявил, что республиканцы «очень скоро вернут страну обратно». По словам Трампа, за 2 года с момента окончания его президентского срока США из «самой сильной и уважаемой» державы превратилась в «возможно, самую слабую» страну.