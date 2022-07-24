Пекин, , 12:37 — REGNUM Китайские конструкторы начали разработку многоразовой модификации сверхтяжёлой ракеты-носители «Чанчжэн-9». Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на публичное выступление одного из конструкторов ракет серии «Чанчжэн» Лонга Лехао.

Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн» Ceeseven

Планы по разработке сверхтяжёлой ракеты «Чанчжэн-9» были публично представлены в 2013 году. Планируется, что этот носитель сможет выводить до 133 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту и до 50 тонн на геостационарную орбиту. Таким образом, эти ракеты будут превосходить по грузоподъёмности американские сверхтяжёлые носители «Сатурн 5» и SLS.

Эти ракеты должны быть готовы к вводу в эксплуатацию в начале 2030-х годов. Ракеты «Чанчжэн-9» будут иметь длину около 103 метров с диаметром 10 метров. Ожидается, что они будут использоваться, например, в проекте международной исследовательской лунной станции.

В июле главный конструктор ракет серии «Чанчжэн» Лонга Лехао представил планы по созданию многоразовой модификации ракеты «Чанчжэн-9». Эта модификация может быть разработана к 2035 году.