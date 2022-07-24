Пекин, 24 июля 2022, 12:37 — REGNUM Китайские конструкторы начали разработку многоразовой модификации сверхтяжёлой ракеты-носители «Чанчжэн-9». Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на публичное выступление одного из конструкторов ракет серии «Чанчжэн» Лонга Лехао.

Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»
Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»
Ceeseven

Планы по разработке сверхтяжёлой ракеты «Чанчжэн-9» были публично представлены в 2013 году. Планируется, что этот носитель сможет выводить до 133 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту и до 50 тонн на геостационарную орбиту. Таким образом, эти ракеты будут превосходить по грузоподъёмности американские сверхтяжёлые носители «Сатурн 5» и SLS.

Эти ракеты должны быть готовы к вводу в эксплуатацию в начале 2030-х годов. Ракеты «Чанчжэн-9» будут иметь длину около 103 метров с диаметром 10 метров. Ожидается, что они будут использоваться, например, в проекте международной исследовательской лунной станции.

В июле главный конструктор ракет серии «Чанчжэн» Лонга Лехао представил планы по созданию многоразовой модификации ракеты «Чанчжэн-9». Эта модификация может быть разработана к 2035 году.