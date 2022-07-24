Донецк, 24 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Старомихайловке 8 мин. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:22 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку.