Париж, 24 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В целях экономии во Франции будет расширен запрет на световую рекламу в ночное время, магазинам при этом запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере. Об этом 24 июля сообщил министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

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«Я приму два постановления: первое распространяет запрет на световую рекламу … с 1 до 6 часов утра, за редкими исключениями, например, вокзалы и аэропорты, а второе запрещает магазинам открывать двери пока работает кондиционер», — отметила она в интервью Journal du Dimanche.

Нарушителям грозят штрафы — до 750 евро за открытые двери, 1500 евро — за невыключенную световую рекламу.