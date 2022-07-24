Москва, , 12:22 — REGNUM Список стран и территорий, которые совершают недружественные действия против России, а также её граждан и компаний, расширило правительство РФ. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба правительства России.

Заседание правительства Government.ru

«В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией, <…> а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федераци», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что соответствующее распоряжение уже подписано и его обнародуют в течение ближайшего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «сводит с ума» американского лидера Джо Байдена.