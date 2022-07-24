Донецк, 24 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Гольмовский и Новобахмутовку. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:20 — н.п. Кодема — н.п. Гольмовский: выпущено 15 снарядов калибра 122 мм; ️12:00 — н.п. Новгородское — н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой ракеты из РСЗО БМ-21 «Град».