Донецк, , 12:17 — REGNUM ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️11:42 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️11:48 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️11:53 — н.п. Авдеевка — н.п. Яковлевка: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Яковлевку, Гольмовский и Александровку.

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