Санкт-Петербург, 24 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В акватории Невы в Петербурге и в акватории Большого Кронштадтского рейда в воскресенье, 24 июля, успешно состоялась дневная сводная тренировка Главного военно-морского парада, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Участие в сводной тренировке приняли надводные корабли и катера, подводные лодки различных типов, а также морская авиация ВМФ и пешие подразделения на Сенатской площади. При этом 17 боевых кораблей и катеров находились в акватории Невы, а 11 — в Финском заливе. В воздушной части сводной тренировки было задействовано около 40 летательных аппаратов морской авиации.

«Командиры кораблей, подводных лодок, катеров показали хорошую выучку и готовность к проведению Генеральной репетиции Парада, которая состоится 28 июля», — отметили в оборонном ведомстве.

Главный военно-морской парад пройдет 31 июля 2022 года на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

Участие в параде примут 36 надводных кораблей и катеров, четыре подводных лодки, 42 летательных аппарата, а также более 3500 военнослужащих.