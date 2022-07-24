Шарлыкский район, Оренбургская область, , 12:15 — REGNUM В Оренбургской области власти помогут с похоронами семьи, которая сорвалась в пропасть в горах Дагестана. Об этом в соцсети «ВКонтакте» 24 июля написал глава Шарлыкского района Дмитрий Волков.

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По его словам, он вместе с директором комплексного центра соцобслуживания населения и главой Новомусинского сельсовета посетил родителей погибших супругов. Правительство области взяло на себя расходы по транспортировке тел. Их доставят на малую родину и там похоронят.

«Окажем всю посильную помощь и поддержку от администрации района», — подчеркнул Волков.

Он также добавил, что необходимую помощь окажет и областное министерство социального развития. Также помочь готовы многие другие люди, в том числе из самого Дагестана.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в Хунзахском районе Дагестана 22 июля. Разбились супруги и двое их детей. Автомобиль сорвался в пропасть.

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