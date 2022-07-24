Енисейск, Красноярский край, 24 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Енисейске Красноярского края объявили в розыск водителя, сбившего насмерть пешехода и оставившего место ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Тело мужчины было найдено в ночь на 24 июля на проезжей части по улице Ленина. Предположительно, смерть наступила в результате ДТП.

В связи с этим правоохранители призвали очевидцев происшествия обратиться в дежурную часть.