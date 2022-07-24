Москва, , 12:11 — REGNUM Данные об очередных фактах преступлений киевского режима против мирных граждан Донбасса и Украины запросят у Минобороны РФ следователи. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

Уточняется, что подразделения украинских боевиков оборудовали опорные пункты и огневые позиции в жилых домах в Артёмовске и Краматорске, а также на территории школы № 6 в Константиновке. При этом ВСУ запретили местным жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности покидать свои дома и жёстко пресекают их самостоятельные попытки переселиться.

Также указывается, что в посёлке городского типа Нью-Йорк члены нацистских батальонов разместили на территории школы №16 реактивные системы залпового огня (РСЗО), из которых периодически обстреливают позиции Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики и эти провоцируют их на ответный огонь. В то же время они удерживают жителей близлежащих домов и фактически используют их в качестве живого щита.

Кроме этого, отмечается, что в городе Белгороде-Днестровском Одесской области на прилегающей к зданию городской спортивной школы территории украинские вооруженные формирования разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию, подходы к зданию заминированы, однако местное население об этом умышленно не уведомлено.

«Также следователи СК России дадут правовую оценку обстрелу ВФУ Кировского района Донецка, в результате которого на улице Абакумова погиб мужчина», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что Россия нанесла удар по военному катеру в порту Одессы ракетами «Калибр».