Оттава, , 12:09 — REGNUM Компьютерные сети правительства канадского города Сент-Мэрис заблокированы группой хакеров с целью получения выкупа. Об этом сообщает портал The Verge.

Хакер Twimg.com

Кибератака проведена с использованием вируса-шифровальщика. Вредоносные программы этого типа зашифровывают файлы, блокируя доступ ко внутренним компьютерным сетям. Ответственность за атаку взяла на себя группировка LockBit, потребовавшая выкуп за восстановления доступа к сетям.

Мэр Сент-Мэрис Аль Стратди рассказал, что к решению этой проблемы привлечена полиция и специалисты по информационной безопасности. Он добавил, что хакеры угрожают опубликовать личные данные жителей города, если не получат выкуп.

Специалисты работающей в сфере кибербезопасности компании Recorded Future посчитали, что в только в июне 2022 года хакерская группировка LockBit провела не менее 50 атак с использованием вирусов-вымогателей. В июле схожей атаке подвергся небольшой американский город Фредерик.