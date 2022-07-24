Москва, , 12:03 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису, народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко с юбилеем, отметив, что она посвятила свою жизнь творчеству. Телеграмма опубликована 24 июля на сайте Кремля.

«Вы посвятили свою жизнь творчеству, блистательно сыграли в театре и кинематографе множество замечательных ролей, которые принесли вам высокое профессиональное и зрительское признание. И сегодня вы заняты любимым делом, ярким талантом и актёрским мастерством щедро дарите публике сильные, глубокие эмоции», — отмечается в сообщении.

Президент России пожелал актрисе неиссякаемого вдохновения и здоровья.

24 июля российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко отмечает 80-летие.