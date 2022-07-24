Шарлыкский район, Оренбургская область, 24 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Погибшие в Дагестане двое взрослых и два ребёнка из Оренбургской области будут похоронены на своей малой родине. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написал глава Шарлыкского района Оренбуржья Дмитрий Волков.

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Трагедия произошла 22 июля в Хунзахском районе Дагестана. Семья оренбуржцев путешествовала в своём автомобиле. Машина сорвалась пропасть. Спасти людей шансов не было. По предварительным данным, причиной этой трагедии стали сложные погодные условия в гористой местности.

Правительство Оренбургской области уже взяло на себя все расходы по доставке тел погибших. Также власти окажут их родственникам всю посильную помощь. Поддержку готовы оказать и многие неравнодушные люди, в том числе и из Дагестана. «Эта трагедия объединила многих», — отметил чиновник.