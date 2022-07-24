Лавров встретился с президентом Египта Ас-Сиси
Каир, 24 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В ходе визита в Каир глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Встреча прошла во дворце «Иттихадия».
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Лавров
Затем Лавров намерен провести переговоры с главой МИД ЕгиптаСамехом Шукри, а также с генсекретарём ЛАГ Ахмедом Абульгейтом, передает РИА Новости.
Ранее, анонсируя визит в Египет, Лавров назвал страну крупнейшим торгово-экономическим партнером РФ в Африке.