Каир, 24 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В ходе визита в Каир глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Встреча прошла во дворце «Иттихадия».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Затем Лавров намерен провести переговоры с главой МИД ЕгиптаСамехом Шукри, а также с генсекретарём ЛАГ Ахмедом Абульгейтом, передает РИА Новости.

Ранее, анонсируя визит в Египет, Лавров назвал страну крупнейшим торгово-экономическим партнером РФ в Африке.