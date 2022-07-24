Сочи, Краснодарский край, , 11:52 — REGNUM Во время ливней в Сочи повреждения получили более 50 легковых машин. Об этом 24 июля сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

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«По каждому случаю составлены протоколы о ДТП. Машины перевозим на спецстоянки. Окажем автовладельцам содействие, чтобы страховые выплаты были получены как можно раньше», — отметил он.

В данный момент аварийные службы проводят обход мест, попавших в зону выпадения осадков. Пляжи остаются закрытыми, там идет санобработка.

Ливни обрушились на Сочи в последние два дня. 22 июля в городе за 2 часа выпало почти 90 мм осадков, минувшей ночью — более 50 мм за час. Из-за непогоды на ул. Донской погибла женщина.