Тель-Авив, Израиль, 24 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Для Израиля являются важными отношения с Россией, закрытие офисов агентства «Сохнут» на российской территории станет серьёзным событием и повлияет на них. Об этом 24 июля заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид, его слова приводит канцелярия главы израильского правительства.

Mfa.gov.il Яир Лапид

«Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения», — сказал он.

Также израильский премьер-министр поручил юридической делегации страны приготовиться к выезду в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля стало известно, что Израиль намерен направить в Москву правительственную делегацию по вопросу о возможность работы в России израильского агентства «Сохнут».