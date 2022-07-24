Томск, 24 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Томске возбуждено уголовное дело против сотрудника патрульно-постовой службы за нарушение правил дорожного движения, в результате чего погиб человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днём 19 июля. Полицейский за рулём автомобиля Mazda столкнулся с мотоциклом марки Yamaha, из-за чего последний выехал на встречную полосу, где в него врезался автомобиль Honda. В результате мотоциклист скончался на месте.

«В настоящее время следователи СО по Октябрьскому району г. Томск проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели», — отметили в ведомстве.