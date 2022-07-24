Москва, 24 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Россия нанесла удар по военному катеру в порту Одессы ракетами «Калибр», заявила 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

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«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала она в Telegram-канале.

Ранее между РФ, Турцией, ООН и Украиной была достигнута договоренность о создании возможностей для вывоза зерна из трех портов — в том числе из Одессы.