Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM В Екатеринбурге проводится проверка информации об отказе жительнице Кургана и её четырёхлетней дочери в перевозке поездом до Кургана. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Прокуратура Ysia.ru

Проверку проводит Свердловская транспортная прокуратура. Ведомство собирается дать оценку соблюдению требований законодательства по защите прав потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 17 июля на станции Кольцово. По словам пострадавшей, поводом для отказа стало отсутствие у неё оригинала паспорта.

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