Донецк, 24 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Яковлевку, Гольмовский и Александровку. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:58 — н.п. Авдеевка — н.п. Яковлевка: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм; ️11:10 — н.п. Кодема — н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️11:22 — н.п. Марьинка (западная) — н.п. Александровка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой ракеты из РСЗО БМ-21 «Град».