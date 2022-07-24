Махачкала, , 11:41 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту гибели четырёх туристов из Оренбургской области в Дагестане. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Автомобиль упал в обрыв 01.мвд.рф

«Хунзахским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации следователей, 22 июля около 13:00 мск 35-летний житель Оренбургской области вместе с супругой и двумя малолетними детьми съехал на легковом автомобиле с дороги в направлении к смотровой площадке у водопада «Тобот» на окраине села Хунзах Хунзахского района.

Кроме того, отмечается, что из-за отсутствия указательных знаков и ограждений автомобиль с семьёй упал с высоты более 90 метров в каньон водопада и все находившиеся в нём погибли.

При этом добавляется, что трагический инцидент произошёл из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Хунзахского района, которые отвечают за обеспечение безопасности дорожного движения и муниципального контроля в области использования особо охраняемых природных территорий местного значения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Екатеринбурге два человека погибли в результате наезда автомобиля на столб.