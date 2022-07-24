Вашингтон, 24 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. НАТО представляет из себя дорогой союз, при этом старомодный — не способный реагировать на современные вызовы, пишет Foreign Policy.

U.S. Navy Штаб-квартира НАТО

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Отмечается, что блок, целью создания которого было противостояние СССР во время холодный войны, уже изжил себя. НАТО не занимается «реагированием на пандемию или борьбой с пиратством» — нет ни способностей, ни пригодности для этих целей. По данным причинам сторонникам альянса, вероятно, следует подумать о плане Б, а не рекламировать блок как панацею от проблем, отмечает издание.

Также подчеркивается, что альянс невыгоден Вашингтону — ограниченность ресурсов начинает «кусаться», оборонный бюджет, раздутый до $847 млрд, в ближайшее время не увеличится до 1 трлн долларов и выше.