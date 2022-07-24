Вашингтон, 24 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «сводит с ума» американского лидера Джо Байдена. Об этом 24 июля сообщает The New York Times.

Twitter @ByegmRU Эрдоган на открытии туннеля

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

Действия Эрдогана подчеркивают уникальное положение президента Турции как военного союзника, политика которого расходится, и довольно часто, с риторикой коллективного Запада. И для официальных лиц США это — «сводящая с ума роль», пишет газета.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. В рамках документа, в частности, Москва и Киев договорились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.