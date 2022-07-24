Москва, , 11:19 — REGNUM Видеозапись боевой работы российских тяжёлых огнемётных систем (ТОС) 1А группировки О («Отважные») Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины по опорным пунктам киевских боевиков под Северском Донецкой Народной Республики (ДНР) опубликовало 24 июля РИА Новости.

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как вышедшая на ударную позицию ТОС «Солнцепёк» осуществляет огонь по позициям украинских нацистов.

«Наша задача поражать противника в их опорных пунктах. <…> Занимают (их — ред.) в основном националисты и наёмники под Северском. При попадании снаряда образуется избыточное давление, а температура достигает 3000 градусов. Сам же противник обращается в бегство», — рассказал один из членов боевого расчёта указанной ТОС.

Также он указал, что киевские боевики пытаются охотиться за «Солнцепёками» и из-за этого боевые машины должны постоянно осуществлять маневрирование.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что под Мелитополем в результате ночного ракетного удара со стороны ВСУ было разрушено железнодорожное полотно.