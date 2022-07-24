Москва, 24 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в России за истекшие сутки снизилось на 36,9% в сравнении с предыдущим днём. 24 июля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За истекшие сутки российские медики выявили 7523 новых случая COVID-19. Госпитализация потребовалась 757 пациентам, умерли от последствий новой коронавирусной инфекции 37 человек. Днём ранее сообщалось о 6953 новых случаях COVID-19, 1200 госпитализациях и 38 летальных исходах.

Смертность от COVID-19 в России опустилась ниже 100 летальных исходов в сутки в мае 2022 года. Смертность держалась выше этой отметки с осени 2020 года.

19 июля в России были зафиксированы первые случаи заражения подвариантом омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, получившим название «Кентавр». 24 июля врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что после распространения этого подварианта может завершиться пандемия новой коронавирусной инфекции.