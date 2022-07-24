24 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение газеты Welt am Sonntag о том, что канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставку Киеву 11 систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые украинская сторона хочет купить напрямую у немецкого производителя.

Оксана Переможенко, , 11:25 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставку Киеву 11 систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые украинская сторона хочет купить напрямую у немецкого производителя. Об этом 23 июля со ссылкой на собственные источники сообщила газета Welt am Sonntag.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Киев подал запрос в начале июля, министерство экономики дало положительное заключение. Однако экспортное разрешение должны выдать в ведомстве федерального канцлера. Но за три недели никакого решения в ведомстве не приняли. Украина также попросила «финансовую поддержку» для закупки указанных систем.

Уточняется, что в случае заключения контракта, в текущем году может быть осуществлена поставка только одной системы. А выполнение контракта в полном объеме займет от 4 до 5 лет.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с юмором отметили, что канцлер ФРГ «обиделся» на Украину. Иные отметили, что пять лет для Украины, которая может в скором времени перестать существовать, это большой срок. Были и те, кто считает, что Берлин не даст Киеву денег, так как украинская сторона их вряд ли вернет и в ФРГ это понимают.

IRIS-T SLM Boevaya mashina

«Молодец, Олаф, делает всё, что в его силах», — иронизирует Roman.

«Купить — это когда деньги платят. А тут дайте, только денег нет. Их тоже дайте. Обычное украинское: все нам должны», — смеется «Добрый точный Калибр».

«Обиженная ливерная колбаса», похоже, действительно всерьез обиделся», — с юмором добавил 1974.

«Пять лет? Уж сразу везите в бункер где-нибудь в аризонской пустыне к последнему полуживому бандеровцу. Пусть посмотрит на Iris перед долгожданной встречей с любимым вождём, а также карателем и коллаборационистом по совместительству (речь о Степане Бандере — О. П.)…» — с сарказмом пишет Ваня И.

«Шольц, ну за это тебе запишется в добрые дела», — с сарказмом написала Anta.

«Судя по тому, что он говорит и что делает, это наш агент-нелегал. С оружием тянет, турбину зажал, документы в мусорку, всё на благо России матушки», — пошутила Татьяна П.

«На полное выполнение контракта уйдет до 5 лет». За такой срок Украина 5 раз исчезнуть успеет. Сразу бы уже отказали и всё», — смеется Andr.

«Германия сегодня говорит одно, завтра другое, поступки говорят третье. И, да, своя рубашка ближе к телу, не хотят отдавать последнее, прекрасно понимая, что и Украины может не быть», — отметила Елена.

«Шольц точно не русский шпион?» — шутит «МаZай».

«Что останется от Украины через 5 лет — большой вопрос», — добавила Наталия Т.

«Всё проще: сейчас денег на оплату у этих ребят нет, а в кредит немцы не горят желанием. Есть понимание, что клиент уже банкрот», — отреагировал MZ.

«Тот ещё хитрец… Глупые бандеровцы, оскорбляя, не представляли, с кем имеют дело», — написал Vjatscheslav R.

«Шольц, как бы его ни ругали, понимает нежизнеспособность киевского режима, зеленые уже начали активно рыть под него», — считает Den L.

«Немцы поняли, что если будут раздавать всё в долг, возвращать будет некому. Ничего личного — бизнес», — написал один из комментирующих.