Мелитополь, Украина, , 11:08 — REGNUM Под Мелитополем в результате ночного ракетного удара со стороны ВСУ разрушено железнодорожное полотно. Об этом 24 июля сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

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«ПВО надежно отработало над городом, в пригороде же было разрушено железнодорожное полотно, по которому подвозятся продукты и необходимые товары», — рассказал Рогов в эфире «Соловьев — Live».

По его словам, удары ВСУ наносились не только по Мелитополю, но и по другим районам на освобожденной территории.