Рига, 24 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В настоящее время в Латвии идут судебные процессы над медицинскими работниками по делу о фиктивной вакцинации жителей прибалтийской республики от коронавирусной инфекции. Об этом 24 июля сообщает интернет-издание Baltnews в своём телеграм-канале.

Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Суд

Отмечается, что в стране идёт два подобных судебных процесса и в первом из них врач, по соглашению подсудимого с обвинением, получит условное лишение свободы с испытательным сроком в два года. Решение по этому делу должно быть принято 17 августа 2022 года.

Также указывается, что по второму делу Суд по экономическим делам страны уже вынес приговоры в отношении двух человек, включая сотрудника системы здравоохранения, приговорив их условному сроку лишения свободы на полтора года и к обязательным общественным работам в течение 150 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля стало известно, что в мире распространяется новый подвид штамма коронавируса омикрон, который прозвали «ниндзя». В сентябре его появления ожидают в Белоруссии.