Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM В Екатеринбурге жительницу Кургана и её четырёхлетнюю дочь выгнали из поезда, следовавшего в Курган. Об этом пишут СМИ.

Электричка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным Е1.ru, это произошло 17 июля на станции «Кольцово». Женщина предъявила билет и скан паспорта, так как оригинал сдала в центр муниципальных услуг для получения временной регистрации. Однако проводника не устроило отсутствие оригинала паспорта. Начальник поезда согласился с ним и потребовал от женщины покинуть вагон.

В результате женщине пришлось добираться домой на попутке. На работу 18 июля она не успела и получила прогул. Сейчас гражданка требует возместить ей стоимость сорвавшейся поездки.

Официальных комментариев представителей Свердловской железной дороги пока нет.