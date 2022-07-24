Донецк, , 11:05 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой ракеты из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:16 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️10:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм; ️10:56 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

За 158 дней эскалации на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 263 гражданских лица, в том числе 16 детей.

Читайте ранее в этом сюжете: За 158 дней эскалации в ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли 16 детей