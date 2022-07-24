Горно-Алтайск, , 11:01 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+11), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые носители также зарегистрированы в Майминском, Онгудайском, Турочакском и других районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 852.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов за весь период – 34 050», — добавили в штабе.