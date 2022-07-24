Каир, , 10:59 — REGNUM Поставки нефти с Ближнего Востока в Европу по трубопроводу в июле 2022 г. выросли на 90% — до 2,2 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg.

Египет

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Так, через Египет — из Саудовской Аравии производилась прокачка на уровне 1 млн баррелей в сутки, через Ирак — около 1,2 млн баррелей в сутки. В совокупности поставки нефти в Европу составили 2,2 млн баррелей в сутки — это на 90% выше показателей января 2022 г.

За первые три недели июля в Европу ежедневно поставлялось свыше 1 млн баррелей нефти по трубопроводу SuMed (проходит через Египет). При этом объем прокачки вырос практически в 2 раза по сравнению с показателями 2021 г. Ирак же поставляет нефть через Суэцкий канал в Красное море.