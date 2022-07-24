Москва, , 10:55 — REGNUM Беззапросная измерительная станция российской навигационной системы ГЛОНАСС будет размещена на территории Венесуэлы в соответствии с межправительственным соглашением. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Размещение станции будет проведено в рамках реализации соглашения между правительствами России и Венесуэлы о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Это соглашение было подписано в марте 2021 года, ратифицировано — 11 июня 2022 года.

Беззапросные измерительные станции в разных частях мира позволяют обеспечить высокоточную навигацию для конечных клиентов. Эти станции позволяют непрерывно следить за открытыми сигналами космических аппаратов ГЛОНАСС и других навигационных систем для измерения текущих навигационных параметров.

Космическая часть навигационной системы ГЛОНАСС состоит из 24 спутников. Центры управления навигационной системой ГЛОНАСС размещены в Москве. Командные станции слежения и контрольно-измерительные станции находятся в разных регионах России.

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