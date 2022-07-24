Минск, , 10:53 — REGNUM Свои поздравления президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с его 65-летним юбилеем направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев President.gov.by

«В наше время с его беспрецедентным уровнем угроз и вызовов национальной безопасности особенно актуален запрос на сильное и мудрое руководство. Присущие Вам преданность интересам Отечества, самоотдача, готовность взять ответственность на себя характеризуют Вас как настоящего лидера нации», — говорится в поздравительном сообщении.

Также указывается, что Лукашенко уточнил, что Белоруссия ценит личный вклад Мирзиёева в развитие плодотворных и доверительных отношений между двумя странами, а также в их конструктивное взаимодействие в рамках интеграционных образований.

«Убежден, предстоящий в сентябре в Самарканде саммит Шанхайской организации сотрудничества под Вашим председательством будет содействовать решению острых международных проблем и обеспечению мира в регионе», — добавляется в поздравлении.

Кроме того, белорусский лидер пожелал своему коллеге из Узбекистана крепкого здоровья на долгие годы, добра и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского.