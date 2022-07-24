Лондон, 24 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Британские ВВС увеличили число вылетов самолётов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц с началом спецоперации на Украине, в марте число вылетов достигло 18. Об этом 24 июля сообщает UK Defence Journal со ссылкой на данные Минобороны королевства.

Alan Wilson Самолёт-разведчик RC-135W ВВС Великобритании

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В декабре 2021 г. самолёты совершили 6 вылетов, в январе 2022 г. — 9, в феврале — до 12.

«На этой неделе британские самолёты радиоэлектронной разведки RC-135 продолжают летать над Чёрным морем вблизи Украины, следя за войсками РФ», — отмечает портал.