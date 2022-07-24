Донецк, , 10:42 — REGNUM За 158 дней эскалации на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 263 гражданских лица, в том числе 16 детей. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получило 1231 гражданское лицо, в т.ч. 94 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1501 гражданское лицо, в т.ч. 85 детей. Всего: 2732 в том числе детей — 179», — отмечается в сообщении.

Повреждения получили 5764 жилых домостроения; 1281 объект гражданской инфраструктуры, в т.ч. 74 медицинских учреждения, 252 образовательных учреждения, 477 объектов социального обеспечения, 32 объекта критической инфраструктуры, 445 объектов электро-, водо‑ и газоснабжения. Под ударом ВФУ находится Кировский район Донецка и Горловка.

Также за 158 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 6453 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 6123. Всего противником выпущено 53 514 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК «Точка-У», 14 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 153 ракеты РСЗО БМ-27 «Ураган» и 9367 ракет РСЗО БМ-21 «Град», а также 4263 снаряда калибром 155 мм.