Киев, , 10:41 — REGNUM Конгрессмены США объявили о планах передать киевскому режиму до 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и семейства MLRS (Multiple Launch Rocket System — ракетная система залпового огня). Об этом 24 июля написал глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своём телеграм-канале.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

«После встречи с президентом, командой офиса и правительства, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним», — отметил он в своём сообщении.

Кроме того, Ермак уточнил, что в настоящее время ключевой вопрос — это поставка боеприпасов для поставленных Киеву странами Запада РСЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли населённый пункт Александровка в ДНР из танка.