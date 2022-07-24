Анкара, , 10:33 — REGNUM Благодаря достигнутым с Россией и Украиной соглашениям Турция сможет покупать перевозимое по Чёрному морю зерно по ценам ниже мировых. Об этом 24 июля сообщает газета Sabah со ссылкой на главу комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча.

Зерно

«Оба министра (России и Украины — ред.) устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения. Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для его последующего экспорта», — сказал он.

Также Кылыч отметил, что российская и украинская стороны станут самостоятельно определять маршруты доставки, объемы поставляемого зерна и страны, куда оно будет поставляться, а Анкара в этом случае станет секретариатом в торговле зерном с другими государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что контроль перевозки зерна и сельхозпродукции с Украины будет осуществляться из совместного координационного центра, созданного в университете турецкого министерства обороны.