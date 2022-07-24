Москва, , 10:28 — REGNUM Солнечная и жаркая погода ожидается в Москве 24 июля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жара в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Синоптическая ситуация на большей части столичного региона обусловится областью повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и жаркой погоды при температурном фоне на 6−7 градусов выше климатической нормы. … В столице переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха +29 … +31 в городе, в Подмосковье — от +27 до +32», — передает его слова РИА Новости.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 2−7 м/с. Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба.