Сакраменто, США, 24 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Лесным пожаром в Калифорнии, который начался 22 июля неподалёку от Йосемитского национального парка, уже уничтожено почти 5 тысяч гектар дубового леса. Об этом 24 июля сообщает телеканал RT в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Также, по данным агентства Associated Press, власти округа Марипос вынуждены были из-за этого эвакуировать шесть тысяч местных жителей из расположенных рядом с природным пожаром населённых пунктов.

При этом уточняется, что на данный момент отсутствует информация о погибших или пострадавших в результате стихийного бедствия.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля агентства Associated Press сообщило, что мощные лесные пожары в Европе становятся более частыми, наносят больший ущерб и их всё труднее остановить.