Берлин, , 10:25 — REGNUM Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс покинет свой пост 1 сентября 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Volkswagen

Дисс возглавил Volkswagen четыре года назад, перед этим он занимал должность исполнительного директора BMW. Срок контракта Дисса в должности генерального директора Volkswagen истекает через три года, однако он покинет свой пост уже в начале осени.

Решение об уходе Герберта Дисса с должности генерального директор Volkswagen принято по взаимному соглашению сторон. По решению совета директоров Volkswagen должность генерального директор компании займёт действующий глава Porsche Оливер Блюм.

Дисс возглавил концерн во время, когда крупнейший немецкий автопроизводитель находился в кризисном состоянии. При нём было сокращено 30 тысяч сотрудников компании, но ему не удалось добиться требуемой прибыльности. В Reuters отмечают, что крупнейшие акционеры Volkswagen были обеспокоены многомиллиардными инвестициями в производство электромобилей, которые не принесли ожидаемых результатов.

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