Донецк, , 10:25 — REGNUM ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Об этом 24 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:57 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

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