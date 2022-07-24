Улан-Удэ, , 10:21 — REGNUM В Бурятии начнут применять методы восточной медицины в постковидной реабилитации пациентов. Об этом написал в своём телеграмм-канале полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Консультация врача Центра Восточной медицины Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам полпреда Центр восточной медицины в Улан-Удэ является единственной в стране государственной организацией, интегрирующей знания современной и традиционной медицины. В частности, пациентам предлагают иглоукалывание, мануальную терапию, массаж и так далее.

«В лечении применяются климатотерапия, минеральные и гидромассажные ванны, грязелечение, ванны с отварами из лекарственных трав. Ученые Бурятского научного центра также разработали специальные лечебные напитки на основе местных трав», — говорится в сообщении.