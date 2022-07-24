Москва, , 10:17 — REGNUM Правительство РФ расширило перечень недружественных стран. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

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«Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан РФ недружественные действия. Распоряжение подписано. В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введённые Великобританией в отношении РФ, российских граждан и компаний», — отмечается в сообщении.

В перечень вошли также Багамские острова, которые ввели запрет на операции с Банком РФ, Минфином РФ и рядом кредитных организаций РФ.

Документ утвержден для реализации указа президента РФ Владимира Путина «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».