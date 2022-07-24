Киев, 24 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведёт «российскую пропаганду». Об этом 23 июля написал на своей странице в одной из соцсетей пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявления венгерского политика о том, что санкции против РФ показали свою бесполезность.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Санкции не пошатнули Россию — классический пример российской пропаганды», — отметил в своём сообщении Николенко.

При этом он добавил, что в украинском МИД считают антироссийские санкции эффективными, так как они якобы снизили способность Вооружённых сил РФ осуществлять спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Кроме того, пресс-секретарь МИД Украины также подверг Орбана критике за то, что тот высказался об ассиметричном преимуществе российской армии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что делегация палаты представителей Конгресса США прибыла с визитом в Киев.