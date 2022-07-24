24 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Анастасия Мальгавко, Алексей Мальгавко, , 11:06 — REGNUM Чуйский тракт — одна из десяти самых красивых дорог в мире по мнению National Geographic и самая живописная трасса в России, которую мы видели. Здесь мохнатые горы сменяют заснеженные хребты, зелёные поля резко превращаются в лысеющие холмы, а каждая новая завихрень дорожной полосы удивляет с большей силой.

Цветущие поля вдоль Чуйского тракта недалеко от Барнаула Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Чуйский тракт берет начало в Новосибирске и тянется через весь Алтай до границы с Монголией. Но наиболее интересная его часть, на наш взгляд, начинается после перевала Чике-Таман. Чем глубже в горы ты забираешься, тем виды за окном красивее, машин на дороге меньше, а движение спокойнее.

Верблюды пасутся вблизи Чуйского тракта Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Перевал Чике-Таман Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Перевал Чике-Таман Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Вдоль Чуйского тракта много смотровых площадок и памятников природы. А вокруг поселка Акташ, который многие туристы используют в качестве перевалочной базы, сосредоточено множество визитных карточек Алтая. Перевал Кату-Ярык, долина Чулышмана, Гейзерное озеро и Марсианские горы. Да и сам посёлок заслуживает внимания, здесь ты однажды утром можешь вылезти из палатки и оказаться прямо в облаках.

Мотоциклисты собираются в дорогу после ночлега в посёлке Акташ Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Посёлок Акташ Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Гейзерное озеро в районе посёлка Акташ Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Посёлок Акташ Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Посёлок Акташ Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Посёлок Кош-Агач на Чуйском тракте Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Посёлок Курай Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Посёлок Курай Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Горные реки, пробегающие то с одной, то с другой стороны тракта, всегда рады принять уставшего путника на ночлег. Вдоль дороги много платных туристических баз на любой вкус и кошелёк, а также аккуратных полянок на берегу, где можно покушать или разбить лагерь бесплатно.

Стоянка на реке Менке в посёлке Акташе Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Река Катунь вдоль Чуйского тракта Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Река Чуя вдоль Чуйского тракта Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Мост через Чую, дорога к водопаду Верхнему Карасу Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Туристы на месте слияния рек Катуни и Чуи. Одна из смотровых площадок вдоль Чуйского тракта Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Продажа сувениров на перевале Чике-Таман Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Продажа сувениров на перевале Чике-Таман Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Туристы фотографируются возле реки Катунь на одной из смотровых площадок вдоль Чуйского тракта Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Водопад Верхний Карасу Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Река Большой Ильгумень вдоль Чуйского тракта Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Река Большой Ильгумень вдоль Чуйского тракта Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Чуйский тракт — это, пожалуй, мечта автопутешественника. Если обычно на федеральных трассах устаёшь от чехарды с большегрузами, запаха выхлопов и обилия металлоконструкций, то на Чуйском можно устать разве что удивляться и восторгаться окружающей красотой.

На Чуйском тракте Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ининский мост через Катунь, первый в России веревочный мост Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ининский мост через Катунь, первый в России веревочный мост Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Чуйский тракт во время дождя Алексей Мальгавко © ИА REGNUM