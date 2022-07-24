Анастасия Мальгавко, Алексей Мальгавко,
24 июля 2022, 11:06 — REGNUM Чуйский тракт — одна из десяти самых красивых дорог в мире по мнению National Geographic и самая живописная трасса в России, которую мы видели. Здесь мохнатые горы сменяют заснеженные хребты, зелёные поля резко превращаются в лысеющие холмы, а каждая новая завихрень дорожной полосы удивляет с большей силой.
Цветущие поля вдоль Чуйского тракта недалеко от Барнаула
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Чуйский тракт берет начало в Новосибирске и тянется через весь Алтай до границы с Монголией. Но наиболее интересная его часть, на наш взгляд, начинается после перевала Чике-Таман. Чем глубже в горы ты забираешься, тем виды за окном красивее, машин на дороге меньше, а движение спокойнее.
Верблюды пасутся вблизи Чуйского тракта
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Перевал Чике-Таман
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Перевал Чике-Таман
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Вдоль Чуйского тракта много смотровых площадок и памятников природы. А вокруг поселка Акташ, который многие туристы используют в качестве перевалочной базы, сосредоточено множество визитных карточек Алтая. Перевал Кату-Ярык, долина Чулышмана, Гейзерное озеро и Марсианские горы. Да и сам посёлок заслуживает внимания, здесь ты однажды утром можешь вылезти из палатки и оказаться прямо в облаках.
Мотоциклисты собираются в дорогу после ночлега в посёлке Акташ
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Посёлок Акташ
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Гейзерное озеро в районе посёлка Акташ
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Посёлок Акташ
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Посёлок Акташ
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Посёлок Кош-Агач на Чуйском тракте
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Посёлок Курай
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Посёлок Курай
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Горные реки, пробегающие то с одной, то с другой стороны тракта, всегда рады принять уставшего путника на ночлег. Вдоль дороги много платных туристических баз на любой вкус и кошелёк, а также аккуратных полянок на берегу, где можно покушать или разбить лагерь бесплатно.
Стоянка на реке Менке в посёлке Акташе
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Река Катунь вдоль Чуйского тракта
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Река Чуя вдоль Чуйского тракта
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Мост через Чую, дорога к водопаду Верхнему Карасу
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Туристы на месте слияния рек Катуни и Чуи. Одна из смотровых площадок вдоль Чуйского тракта
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Продажа сувениров на перевале Чике-Таман
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Продажа сувениров на перевале Чике-Таман
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Туристы фотографируются возле реки Катунь на одной из смотровых площадок вдоль Чуйского тракта
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Водопад Верхний Карасу
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Река Большой Ильгумень вдоль Чуйского тракта
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Река Большой Ильгумень вдоль Чуйского тракта
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Чуйский тракт — это, пожалуй, мечта автопутешественника. Если обычно на федеральных трассах устаёшь от чехарды с большегрузами, запаха выхлопов и обилия металлоконструкций, то на Чуйском можно устать разве что удивляться и восторгаться окружающей красотой.
На Чуйском тракте
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Ининский мост через Катунь, первый в России веревочный мост
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Ининский мост через Катунь, первый в России веревочный мост
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Чуйский тракт во время дождя
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Чуйский тракт во время дождя
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM