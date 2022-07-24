Пекин, , 10:00 — REGNUM Китай выступил с предупреждениями в адрес администрации президента США Джо Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с предупреждениями КНР.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай публично угрожал «решительными мерами», если Пелоси осуществит запланированный на август визит. … Несколько других людей, знакомых с ситуацией, сказали, что частные заявления пошли еще дальше, предполагая возможный военный ответ», — отмечается в сообщении.

Несколько источников заявили, что Белый дом США пытается определить, выступает ли КНР с серьезными угрозами или же «балансирует на грани войны», пытаясь оказать давление на Пелоси.

Издание добавляет, что люди в Тайбэе, проинформированные о вопросах нацбезопасности, заявили, что риск того, что Пекин может заметно усилить военную агрессию в ответ на визит Пелоси, более выражен, чем в 2021 году.