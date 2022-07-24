Анкара, 24 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Контроль перевозки зерна и сельхозпродукции с Украины будет осуществляться из совместного координационного центра, созданного в университете турецкого министерства обороны. Об этом 24 июля сообщает газета Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным источника, в центре, находящемся в районе Левент на берегу пролива Босфор в европейской части Стамбула, будут представлены военнослужащие в звании полковников или генералов от России, Турции и Украины, а также представители ООН. При этом численность сотрудников такого центра не уточняется.

Также указывается, что центр зарегистрирует все осуществляющие вывоз украинских зерна и сельхозпродукции торговые суда, которые обяжут сообщать туда о характере перевозимых ими грузов.

Кроме того, отмечается, что контроль за безопасным передвижением судов будет проходить в 24-часовом режиме и в случае необходимости в нем будут задействованы беспилотники, однако при этом не будет военного сопровождения судов.

Помимо этого, добавляется, что контроль торговых судов будет проводиться и на выходе из контролируемых киевским режимом портов, и в территориальных водах Турции при движении их в сторону Украины, чтобы воспрепятствовать доставке «нежелательного груза» на украинскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казачьему батальону «Терек», входящему в состав добровольческого отряда «Дон», вручили боевое знамя и икону Святого Николая.