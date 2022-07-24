Сочи, Краснодарский край, , 09:53 — REGNUM Следственный отдел в Сочи начал проверку по факту гибели женщины, которая из-за ливней была заблокирована между дорожным ограждением и автомобилем. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Молния. Ливень David

«В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в т. ч. личности погибшей», — отмечается в сообщении. С целью установления точной причины смерти женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

23 июля в Сочи сильные осадки прошли Хостинском, Лазаревском, Центральном районах. Сильные подтопления наблюдались в микрорайоне Донской.